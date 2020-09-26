İyi Günde Kötü Günde 3.bölüm fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde yeni bölümde neler olacak?

İyi Günde Kötü Günde 3.bölüm fragmanı yayınlandı. Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözebilene aşk olsun... Star Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan İyi Günde Kötü Günde yeni bölümde neler olacak? İyi Günde Kötü Günde 3.bölüm fragmanı yayınlandı!

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Sarp'ın düğünü başkasına devretmesi için Aslıhan'la konuştuğunu öğrenince çileden çıkar. Bir yandan işini bırakmak istemiyordur bir yandan da Sarp ile aynı ortama girmek ona işkence gibi geliyordur. Leyla, istifa edip etmeme konusunda hayatın ona getireceği işaretleri takip etmeye karar verir. Sarp'ın ise bu konuda bambaşka planları vardır. Leyla'yı uzaklaştırmak için ona çok iyi bir iş teklifi gelmesini sağlar. Leyla'nın gelen iş teklifi ile iyice kafası karışır. Acaba teklifi kabul edip gidecek mi?



İyi Günde Kötü Günde 3. bölümden üçüncü fragman yayınlandı | Video