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ve Michel LeBlanc çifti 1941-1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harflerde başlayan adlar vererek girmiştir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan ve Michel LeBlanc çifti 1941-1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harflerde başlayan adlar vererek girmiştir?    sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan    Kanadalı arasında doğan 16 çocuklarına hangi harflerde başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?  sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 26.9.2020 21:05 Son Güncelleme: 26.9.2020 21:06 ABONE OL
Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941-1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harflerde başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941-1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harflerde başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941-1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harflerde başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941-1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harflerde başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

A) A

B) E

C) J

D) M

Cevap: B) E

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Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941-1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harflerde başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
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