Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941-1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harflerde başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941-1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harflerde başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941-1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harflerde başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

A) A

B) E

C) J

D) M

Cevap: B) E