Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: 26 Eylül 2020 bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı...

İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

Sıcaklıkların iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle: