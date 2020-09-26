Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: 26 Eylül 2020 bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı...

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'den raporu: 26 Eylül 2020 bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı...

Bugün hava nasıl olacak sorusu Eylül ayının sonlarına girdiğimiz şu dönemlerde merak edilirken Genel Müdürlüğü'nden raporu geldi. Ülke geneli parçalı bulutlu ve yer yer yağış görülürken Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den ile bugün hava nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 26.9.2020 08:33 Son Güncelleme: 26.9.2020 08:33 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: 26 Eylül Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı...

Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgisine göre; ülke genelinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor. Aynı zamanda pek çok ilde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olurken sıcaklıkların iç kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı da belirtildi. Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika raporu detaylarına ulaşabilirsiniz.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 26 EYLÜL CUMARTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu raporuna göre; bugün hava nasıl olacak?

İşte detaylar!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: 26 Eylül Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı...

İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

Sıcaklıkların iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: 26 Eylül Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı...

ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 30, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 29, Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 33, Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 33, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 30, Az bulutlu.

ADANA: 32, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 29, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 31, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 28, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 27, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı.

RİZE: 28, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı.

ERZURUM: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.


KARS: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 28, Parçalı bulutlu.

VAN: 23, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 31, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 29, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: 26 Eylül 2020 bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı...
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