Son dakika: Milli boksöre hırsızlık şoku! Polis aracını bulup teslim etti

Gaziosmanpaşa Eyüpsultan ve Sultangazi ilçelerinde araba ve motorları çalıp, onlarla gezen ve hırsızlık yapan 1'i kadın 3 hırsız Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. 15 ayrı olaya karışan şüpheliler evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin her birinin çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları araçlarla eğlendikleri anları sosyal medya üzerinen paylaştıkları görüntüler ortaya çıktı.