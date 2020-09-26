Motor almak istedi başına gelmeyen kalmadı! Hırsız komşuya 29 yıl şoku!

İstanbul'da komşularından motosiklet satın almak isteyen çift komşuları tarafından önce alıkonulup ardından gasp edildiler. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Fatih'te meydana geldi. H.M., ve S.M., çifti oturdukları sokakta komşuları Hakan E.'den motosiklet almak istediklerini söylediler. Hakan E., aradan geçen bir süre sonra H.M.'ye motosiklet bulduğunu ve bin 500 liraya satabileceğini söyledi. H.M., komşusundan parasını vererek aldığı motosiklet ile benzinliğe girdiğinde motosikletin plakasız olduğunu fark etti.

'GEL PLAKALARI VEREYİM'

Genç adam motosikleti satan arkadaşını arayarak durumu belirttiğinde ise 'Gel plakaları vereyim' cevabı ile karşı karşıya kaldı. Kendisine atılan konuma giden 32 yaşındaki genç adam burada başka bir şahıs tarafından yağmalandı. Elindeki parayı ve motosikletin anahtarını kaptıran mağdur gencin kısa bir süre sonra telefonu çaldı.

ALIKOYUP EVİNİDE SOYDULAR

Kendisini arayan eşi eve hırsız girdiğini söyleyerek yardım çığlığı attı. Kendisini alıkoyan yağmacıların elinden kaçarak hızla evine giden genç adam kapının arkadan kilitli olduğunu fark edince polisi arayarak yardım istedi. Bu sırada evin içerisinden kendisine plakasız motor satan Hakan E., çıktı. polislerin olay yerine gelmesiyle yakayı ele veren Hakan E., ve iş birlikçileri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

29 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık genç çifti yağmalayarak hürriyetini kısıtlayan iki şüpheli hakkında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Silahla Yağma' suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle haklarında dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



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