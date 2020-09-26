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MPİ ile Çılgın sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 26 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Çılgın çekiliş sonuçları için araştırmalar başladı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü olmak üzere toplamda 3 kez gerçekleşen çekiliş için bilet dolduran vatandaşlar büyük ikramiyenin sahibi olabilmenin hayalini kuruyor. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İdaresi MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazanan rakamlar burada!

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MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 26 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı!

Çılgın çekilişi için araştırmalar başlarken binlerce şans oyunu sever 21.30'da gerçekleşecek çekilişin sonucu bekleyişe geçti. Haftanın üç günü gerçekleşmekte olan çekilişte 64 Milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için hayal kuran ve bilet dolduran vatandaşlar kazanan rakamları araştırıyor. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İdaresi MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazanan rakamlar burada!

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ İLE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI!

Milli Piyango İdaresi ile gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Çekiliş tarihinin en büyük ikramiyesi bugün yine sahibini arayacak. 64 Milyon TL'lik dev ödülü kazanarak hayallerini gerçekleştirmek isteyenler noter huzurunda yapılacak çekilişin hemen ardından sonuçlara bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilecek.

MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 26 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA ÖDÜL 64 MİLYON TL!

Çılgın 'nun yeni dönemdeki yirmi üçüncü çekilişi bu akşam noter huzurunda yapılacak. Önceki haftalarda tüm rakamları doğru bilen bir kişinin çıkmaması nedeniyle ödül de 64 Milyon TL'ye kadar yükseldi.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

'nun 63 Milyon TL ödülün olduğu çekiliş bu akşam 21:30'da gerçekleştirilecek. MP TV üzerinden canlı izlenebilecek olan tarihi çekilişin sonuçlarına bu başlık altından ulaşabileceksiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 26 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı!

KURALLAR

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca satış bayilerinden Çılgın kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

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MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 26 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı!
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