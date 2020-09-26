‘Psikolojileri bozuldu durduk yere gülüyorlar’

Adana'da, babalarının alacaklısı Ali Bulunmaz (35) tarafından rehin alınıp saçları kesilen ve plastik kelepçeyle pencere demirlerine kelepçelenen bağlanan 6 ve 8 yaşındaki iki çocuk olayın şokunu yaşıyor. SABAH'ın görüştüğü kardeşlerden ilkokul 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki ağabey H.Ş., Ali Bulunmaz'ın sokakta oynarken kendisini kucağına aldığını, kaçan kardeşini ise yakalayarak eve götürdüğünü anlattı. Önce kendi saçının kesildiğini ifade eden talihsiz çocuk, "Benim saçlarım çoktu. Jiletle kestikten sonra kardeşimin başını elleyerek 'bu yamuk' deyip makineyle kesti. Sonra karşımıza oturup güldü. Ardından ikimizi de pencerenin demirine kelepçeledi. İkimiz de çok korktuk" dedi.Anne Songül Ş. ise, "Bir de utanmadan çocuklarımın kelepçeli fotoğraflarını bize atıyor. Çocuklarımı öyle görünce beynimden vuruldum. Soluğu evinde aldım ama çocuklarımı bırakıp bu kez de eşimi rehin aldı. Eşimi de polisler kurtardı. Çocuklarımın ikisinin de psikolojileri bozuldu. İkisi de kendi kendilerine gülüyorlar. Küçük oğlum yatağını ıslatmazdı ama bu olaydan sonra yattığını ıslatmaya başladı. Kuzenim Ali Bulunmaz'ı defalarca uyardık ama dinlemedi. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" diye konuştu.Aile, Çocuk ve Ergen Terapisti Dr. Obengül Ejder, iki kardeşin duygusal şiddette maruz kaldığına işaret ederek, "Duygusal şiddete maruz kalan çocukta psikolojik ve fiziksel gelişimde duraklama, engellenme, gerileme oluşur. Çocuğun olumlu yönde gelişimine ket vuran ve fiziksel şiddeti içermeyen davranışlar da duygusal şiddet kapsamına girer. Burada unutulmaması gereken önemli bir durum da, duygusal şiddetin etkilerinin, fiziksel şiddetin etkilerinden daha geç iyileşmesidir. Bu durum çocuklar üzerinde kapanmayan yaralar açacaktır" ifadesini kullandı.Olayın şokunu yaşayan aileye, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli psikologlar tarafından psikolojik destek verilecek.