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Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı

’ın Şarkışla ilçesinde sağlık ekipleri, yardımına gittikleri kişilerin saldırısına uğradı. Sağlık personeli polis memurlarının yardımı ile olay bölgesinden uzaklaştırıldı. Saldırıya uğrayan sağlıkçılar saldırganlardan şikayetçi oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 15:36 Son Güncelleme: 26.9.2020 15:52 ABONE OL
Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün Sivas'ın Şarkışla ilçesi Esentepe Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada yaralılar olduğu ihbarını alan 112 ekipleri, polis ekipleriyle birlikte olay yerine gitti. Yaralı taraftar içerisinde Ö.C., B.E. ve R.Ö. isimli sağlık çalışanlarının bulunduğu ambulansa saldırdı.

SAĞLIKÇILAR SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ambulansa hasar veren saldırganlar sağlık çalışanlarına tehdit ve hakarette bulundu. Sağlık personeli polis memurlarının yardımı ile olay bölgesinden uzaklaştırıldı. Saldırıya uğrayan sağlıkçılar saldırganlardan şikayetçi oldu.

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Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı
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