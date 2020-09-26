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Sokağa binlerce lira saçıldı! Saniyeler içinde toplandı

kent merkezinde bir kafenin ikinci katından sokağa atılan yaklaşık 10 bin TL, sokaktan geçen vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 14:44 Son Güncelleme: 26.9.2020 15:04 ABONE OL
Sokağa binlerce lira saçıldı! Saniyeler içinde toplandı

Olay, 24 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Ordu Caddesi üzerinde bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kafede oturan iki ortak arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası ortaklardan biri yaklaşık 10 bin TL'yi kafenin penceresinden sokağa savurdu.

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Sokağa binlerce lira saçıldı! Saniyeler içinde toplandı

Gökyüzünden 50 TL'lik banknotların yağdığını gören vatandaşlar yaklaşık 30 saniye içerisinde 50'lik banknotları toplayarak oradan uzaklaştı. Paraları savuran kişi ve ortağı ise daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kafeden ayrıldı.

Sokağa binlerce lira saçıldı! Saniyeler içinde toplandı

"İKİNCİ KATTAN AŞAĞI DOĞRU SAVURMAYA BAŞLADI"

O anlar kafenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kafe çalışanları da olanların şaşkınlığı ile ne yapacaklarını bilemediklerini söylediler. Kafede garson olarak çalışan Burak Sarıtaş, kafenin ikinci katında müşterilere hizmet ettiği sırada masada oturan iki kişiden birinin birden ayağa kalkarak bağırmaya başladığını belirterek, "Elindeki paraları ikinci kattan aşağı doğru savurmaya başladı.

Sokağa binlerce lira saçıldı! Saniyeler içinde toplandı

Biz de şaşkınlıkla izledik, aşağıdaki insanlar da paraları alıp gittiler" konuştu. Kafedeki diğer çalışan Turgay Duyan ise masaya sipariş götürdüğünü ifade ederek, "Arkamı döner dönmez paraların aşağı doğru savrulduğunu gördüm. Aşağı indiğimde paraların hiçbirinin kalmadığını gördüm" dedi.

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Sokağa binlerce lira saçıldı! Saniyeler içinde toplandı
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