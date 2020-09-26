Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül 2020 kısıtlama olacak mı?

Özellikle Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasağı gündeme gelecek mi merak edilenler arasında yerini alırken konu ile ilgili son dakika gelişmeleri de takip ediliyor. Bazı illerde corona vaka sayısındaki artış nedeniyle il bazlı 65 yaş üstü saatlere kısıtlamalar getirilmişti. Peki; bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı?

26-27 EYLÜL SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri şu şekilde;