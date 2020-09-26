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haberi: Bugün var mı? 26-27 Eylül 2020 kısıtlama olacak mı?

gelişmeleri yakından takip ediliyor. Corona vaka sayısındaki artış nedeniyle vatandaşlar kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Koronavirüs vaka sayısındaki artışın ardından ek tedbirlerin yeniden gündeme geleceği de iddia edilenler arasında yerini almıştı. Peki; bugün var mı? 26-27 Eylül 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 26.9.2020 07:20 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül 2020 kısıtlama olacak mı?

Özellikle Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme gelecek mi merak edilenler arasında yerini alırken konu ile ilgili gelişmeleri de takip ediliyor. Bazı illerde corona vaka sayısındaki artış nedeniyle il bazlı 65 yaş üstü saatlere kısıtlamalar getirilmişti. Peki; bugün var mı? 26-27 Eylül 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı?

26-27 EYLÜL SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri şu şekilde;

Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül 2020 kısıtlama olacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, KISITLAMA OLACAK MI?

Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tedbirlere uyulması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Genel ile ilgiliyse bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle yeni bir karar alınmaması durumunda 26-27 Eylül'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması beklenmiyor.

Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül 2020 kısıtlama olacak mı?

HANGİ TEDBİRLER ALINMIŞTI?

İl hıfzıssıhha kurulları il genelinde koronavirüs önlemleri almaya devam ediyor. Son olarak bazı illerde 65 yaş üstü kişilerin belirli saatler arasında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelgede bazı mekanların kapalı olacağı bilgisi verilmişti. Buna göre ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyeceği belirtilmişti.

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Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül 2020 kısıtlama olacak mı?
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