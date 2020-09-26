Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül 2020 kısıtlama olacak mı?

Özellikle Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasağı gündeme gelecek mi merak edilenler arasında yerini alırken konu ile ilgili son dakika gelişmeleri de takip ediliyor. Bazı illerde corona vaka sayısındaki artış nedeniyle il bazlı 65 yaş üstü saatlere kısıtlamalar getirilmişti. Peki; bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül 2020 sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri şu şekilde;
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, KISITLAMA OLACAK MI?
Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tedbirlere uyulması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Genel sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgiliyse bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle yeni bir karar alınmaması durumunda 26-27 Eylül'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması beklenmiyor.
HANGİ TEDBİRLER ALINMIŞTI?
İl hıfzıssıhha kurulları il genelinde koronavirüs önlemleri almaya devam ediyor. Son olarak bazı illerde 65 yaş üstü kişilerin belirli saatler arasında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelgede bazı mekanların kapalı olacağı bilgisi verilmişti. Buna göre ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyeceği belirtilmişti.