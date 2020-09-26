Son dakika: Bahçelievler’de gasp dehşeti! 7 metreden attılar

İstanbul Bahçelievler'de 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle bir restoran sahibini alıkoydu. Silah zoruyla para istediler önce, sonra darp edildi. Son olarak talihsiz adam 7 metre yüksekten dereye atıldı.

Son dakika haberi... Bahçelievler'de gasp dehşeti! Dövdükleri kişiyi 7 metreden dereye attılar | Video