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: ’de dehşeti! 7 metreden attılar

’de 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle bir restoran sahibini alıkoydu. Önce silah zoruyla para istediler, sonra darp ettiler. olayına karışan şüpheliler gözaltına alınırken işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Yaşanan kan donduran olayın ardından detayları da ortaya çıktı.Twitter'da da çok tepki alan görüntülerde dört gaspçının bir kişiyi uzun süre dövüp 7 metre yükseklikten dereye attıkları saniye saniye tespit edildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüphelilerle ilgili yeniden yakalama kararı çıkarıldı. İşte son dakika haberinin detayları..

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 26.9.2020 11:44 Son Güncelleme: 26.9.2020 12:02 ABONE OL
Bahçelievler’de gasp dehşeti! 7 metreden attılar

İstanbul 'de 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle bir restoran sahibini alıkoydu. Silah zoruyla para istediler önce, sonra darp edildi. Son olarak talihsiz adam 7 metre yüksekten dereye atıldı.

Son dakika haberi... Bahçelievler'de gasp dehşeti! Dövdükleri kişiyi 7 metreden dereye attılar | Video

Bahçelievler’de gasp dehşeti! 7 metreden attılar

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ağır yaralanan adam çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı. olayına karışan şüpheliler gözaltına alınırken işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Bahçelievler’de gasp dehşeti! 7 metreden attılar

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüphelilerle ilgili yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

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Son dakika: Bahçelievler’de gasp dehşeti! 7 metreden attılar
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