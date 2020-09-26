SON DAKİKA GELİŞMESİ: Aleyna Çakır Ümitcan Uygun tarafından cinsel saldırıya mı uğradı? Aleyna Çakır dosyasında yeni sorular...

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile birlikte son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Aleyna Çakır öldüğünde Ümitcan Uygun orada mıydı? Ümitcan Uygun eve saat kaçta geldi? İkinci bir telefonu var mıydı? şeklindeki pek çok soru ortaya çıkarken yeni çelişkiler de gündeme geldi. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı ise son dakika açıklamalarında bulundu.

ALEYNA ÇAKIR'IN AİLESİNİN AVUKATI UMUR YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI

"3 Haziran gece 01:05 sıralarında bu yeri gören kamera görüntüleri araçtan iki kişinin indiğini iki kişinin binaya yöneldiğini aracın hareket edip gittiği belirtiliyor. Ama yeni gelen tutanakta bir kişinin indiğini binaya yöneldiğini aracına binip gittiği söyleniyor." Hangi bilgi doğru?

İşte Aleyna Çakır Ümitcan Uygun davasından son gelişmeler...