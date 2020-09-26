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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA GELİŞMESİ: Aleyna Çakır Ümitcan Uygun tarafından cinsel saldırıya mı uğradı? Aleyna Çakır dosyasında yeni sorular...

GELİŞMESİ: tarafından cinsel saldırıya mı uğradı? Aleyna Çakır dosyasında yeni sorular...

'ın sır ölümü hakkında haberleri gelmeye devam ederken Aleyna'nın tırnaklarında sperm kalıntıları bulunduğu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu durum Aleyna Çakır'ın tarafından cinsel saldırıya mı uğradığı düşüncesini akıllara getirirken öte yandan Çakır ailesinin avukatı son dakika açıklamalarında bulundu. HTS kayıtlarının neden eksik olduğunu açıklarken tutanakların birbiriyle uyuşmadığını da dile getirdi. İşte Aleyna Çakır'ın sır ölümünün perde arkası...

Giriş Tarihi: 26.9.2020 07:53 Son Güncelleme: 26.9.2020 07:58 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ: Aleyna Çakır Ümitcan Uygun tarafından cinsel saldırıya mı uğradı? Aleyna Çakır dosyasında yeni sorular...

Tüm Türkiye'nin konuştuğu 'ın şüpheli ölümü ile birlikte haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Aleyna Çakır öldüğünde orada mıydı? Ümitcan Uygun eve saat kaçta geldi? İkinci bir telefonu var mıydı? şeklindeki pek çok soru ortaya çıkarken yeni çelişkiler de gündeme geldi. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı ise son dakika açıklamalarında bulundu.

ALEYNA ÇAKIR'IN AİLESİNİN AVUKATI UMUR YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI

"3 Haziran gece 01:05 sıralarında bu yeri gören kamera görüntüleri araçtan iki kişinin indiğini iki kişinin binaya yöneldiğini aracın hareket edip gittiği belirtiliyor. Ama yeni gelen tutanakta bir kişinin indiğini binaya yöneldiğini aracına binip gittiği söyleniyor." Hangi bilgi doğru?

İşte Aleyna Çakır Ümitcan Uygun davasından son gelişmeler...

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Aleyna Çakır Ümitcan Uygun tarafından cinsel saldırıya mı uğradı? Aleyna Çakır dosyasında yeni sorular...

O GECE ÜMİTCAN UYGUN ORADA MIYDI?

YENİ SORULAR YENİ ÇELİŞKİLER

öldüğünde orada mıydı? Ümitcan Uygun eve saat kaçta geldi? İkinci bir telefonu var mıydı?

TUTANAKLAR BİRBİRİYLE UYUŞMUYOR!

UMUR YILDIRIM/AVUKAT

"3 Haziran gece 01:05 sıralarında bu yeri gören kamera görüntüleri araçtan iki kişinin indiğini iki kişinin binaya yöneldiğini aracın hareket edip gittiği belirtiliyor. Ama yeni gelen tutanakta bir kişinin indiğini binaya yöneldiğini aracına binip gittiği söyleniyor." Hangi bilgi doğru?

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Aleyna Çakır Ümitcan Uygun tarafından cinsel saldırıya mı uğradı? Aleyna Çakır dosyasında yeni sorular...

HTS KAYITLARI NEDEN EKSİK?

'un 00:57'de telefonu kapanıyor, 01:13' te açılıyor ve sabah 08:89'a kadar kapalı olduğu belirtildi ancak bunların hiçbiri HTS'ye yansımamış. Bu durumda Ümitcan Uygun'un ikinci telefonu var mıydı sorusu akıllara gelmektedir.

ALEYNA CİNSEL SALDIRIYA MI UĞRADI?

Bu bulguların araştırılması gerekirken savcılığın bu konuyu sürüncemede bıraktığı ve bir cevap vermediği belirtildi.

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SON DAKİKA GELİŞMESİ: Aleyna Çakır Ümitcan Uygun tarafından cinsel saldırıya mı uğradı? Aleyna Çakır dosyasında yeni sorular...
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