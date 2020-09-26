Son dakika haberi: Emekli denizaltı subayı harakiri yaparak intihar girişiminde bulundu! Harp Okulu'ndan aldığı kılıçla...

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haberi: Emekli denizaltı subayı yaparak intihar girişiminde bulundu! Harp Okulu'ndan aldığı kılıçla...

Öğle saatlerinde gelen haberine göre ülkemizin sakin tatil yerleri arasında bulunan Ayvalık'ta emekli bir denizaltı subayı intihar teşebbüsünde bulundu. Harp Okulu mezuniyetinde kendisine verilen kılıçla yaparak intihar girişiminde bulunan kişinin adının olduğu ifade edildi. Yakup Sunay'ın ikinci eşi ile üvey kızının kendisini dolandırdığı için psikolojisinin bozulduğunu iddia etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 26.9.2020 16:24 Son Güncelleme: 26.9.2020 16:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Emekli denizaltı subayı harakiri yaparak intihar girişiminde bulundu! Ayvalık'taki intihar girişimi böyle görüntülendi...

Balıkesir'e bağlı Ayvalık ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Ayvalık'ta yaşayan emekli denizaltı subayı , yöntemiyle intihara yeltendi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle birlikte kurtulan Sunay bıçağı karnına sapladıktan sonra beylik tabancasına da davrandı. Etraftan geçenlerin ilginç bakışları arasında intihar girişiminde bulunan Sunay, bilgisine göre hastanede müşahade altına alındı.

Ailevi sorunları olduğu öğrenilen emekli denizaltı subayı, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtının önüne çektiği arabasının üstüne çıkarak Harp Okulu mezuniyetinde kendisine verilen kılıçla harakiri yaparak intihara teşebbüs etti.

Son dakika haberi: Emekli denizaltı subayı harakiri yaparak intihar girişiminde bulundu! Ayvalık'taki intihar girişimi böyle görüntülendi...

Edinilen bilgiye göre; Saat 12.30 sıralarında ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na gelip kaldırımlara çıkarak Atatürk anıtı önüne park eden isimli emekli denizaltı astsubayı, ikinci eşi ve üvey kızının kendisini dolandırdığını iddia ederek içinde bulunduğu olumsuzlukları haykırmaya başladı.

Arabasının yanına bir bomba düzeneği görüntüsü verilmiş bir sistemi de o sırada olay yerine gelen polis memurlarına gösteren emekli denizaltı astsubayı kendisine yaklaşılmamasını istedi.

Son dakika haberi: Emekli denizaltı subayı harakiri yaparak intihar girişiminde bulundu! Ayvalık'taki intihar girişimi böyle görüntülendi...

Otomobilinin üzerine çıkıp, Harp Okulu'nda mezun olurken kendisine verilen kılıçla yapan , yüzlerce vatandaşın gözü önünde kılıcı karnına sapladı.

Emekli denizaltı astsubayının ikici hamlesinde de bu kez beylik silahına uzandığı gözlendi. Ancak o sırada kendisine müdahale eden polis memurları vatandaşlar tarafından silahını kullanmasına izin verilmedi.

Son dakika haberi: Emekli denizaltı subayı harakiri yaparak intihar girişiminde bulundu! Ayvalık'taki intihar girişimi böyle görüntülendi...

Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan , hastanede müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika haberi: Emekli denizaltı subayı harakiri yaparak intihar girişiminde bulundu! Harp Okulu'ndan aldığı kılıçla...
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