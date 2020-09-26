Son dakika haberi: Emekli denizaltı subayı harakiri yaparak intihar girişiminde bulundu! Harp Okulu'ndan aldığı kılıçla...

Edinilen bilgiye göre; Saat 12.30 sıralarında ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na gelip kaldırımlara çıkarak Atatürk anıtı önüne park eden Yakup Sunay isimli emekli denizaltı astsubayı, ikinci eşi ve üvey kızının kendisini dolandırdığını iddia ederek içinde bulunduğu olumsuzlukları haykırmaya başladı.

Arabasının yanına bir bomba düzeneği görüntüsü verilmiş bir sistemi de o sırada olay yerine gelen polis memurlarına gösteren emekli denizaltı astsubayı kendisine yaklaşılmamasını istedi.