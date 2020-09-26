Son dakika haberi: Marmara Denizi'ndeki depremin analiz raporu yayınlandı! İstanbul'da beklenen 7 şiddetindeki deprem...

Anadolu Ajansının aktardığıhabere göre Perşembe günü yaşanan Marmara Depremi'nin araştırma raporu yayınlandı. Sakarya Üniversitesi tarafından oluşturulan rapora göre Marmara Denizi'nde yaşanan depremin geçen seneki depremle aynı fay hattında olduğu depreme hazırlık konusunda her zaman hazırlıklı olunması gerektiği ifade edildi. 7 şiddetinde beklenen deprem hakkında da son dakika açıklaması geldi...

Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezinin raporundan:

"Bu şekilde bir deprem geri planına sahip bir bölgede 24 Eylül 2020 Marmara Denizi depremi büyüklüğündeki depremlerin oluşumu yer bilimleri açısından olağan bir durumdur"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremi inceleyerek rapor hazırladı.