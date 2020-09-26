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haberi: "Öz yeğenim ile eşim arasında ilişki var" dedi ortalığı kan gölüne çevirdi! Evden tüfeği alıp...

'dan gelen haberine göre 35 yaşındaki Tuğrul B., eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği öz yeğeni ve eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eve gidip tüfeğini alan Tuğrul B., eşini ve öz yeğeni Ünal B.'yi tüfekle vurarak yaraladı. Orhangazi ilçesinde yaşanan olayın sonrasında ifade veren zanlı, eşi ile öz yeğeni arasında ilişki olduğunu iddia etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 16:12 Son Güncelleme: 26.9.2020 16:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Öz yeğenim ile eşim arasında ilişki var dedi ortalığı kan gölüne çevirdi! Evden tüfeği alıp...

34 yaşındaki Duygu B., eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Orhangazi'nin Çeltikçi Mahallesi'nde bir tarlada gerçekleşen olay sonrasındaki gelişmeler sosyal medyada en çok konuşulan haberler arasında yer aldı. Eşi ile öz yeğenini aralarında ilişki olduğu gerekçesiyle vurup kaçan Tuğrul B., jandarmadaki ifadesinde aralarında tartışma çıktığını itiraf etti.

Son dakika haberi: Öz yeğenim ile eşim arasında ilişki var dedi ortalığı kan gölüne çevirdi! Evden tüfeği alıp...

Olay, perşembe günü, Orhangazi ilçesinin kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğrul B. ile aralarında ilişki olduğundan şüphelendiği eşi Duygu B. ve yeğeni Ünal B. arasında tarlada çalışırken tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Tuğrul B., eve gidip tüfeği alarak geri döndü, eşi Duygu ve yeğeni Ünal'a ateş etti. Duygu ve Ünal B. kanlar içinde yere yığılırken, Tuğrul B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Duygu B. Şehir Hastanesi'ne, Ünal B. ise Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Son dakika haberi: Öz yeğenim ile eşim arasında ilişki var dedi ortalığı kan gölüne çevirdi! Evden tüfeği alıp...

'EŞİMİN, BENİ YEĞENİMLE ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENDİM'

Olaydan bir gün sonra jandarmaya teslim olan Tuğrul B., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Tuğrul B.'nin jandarmadaki ifadesinde, "Eşimin, öz yeğenim Ünal ile ilişkisi olduğundan bir süredir şüpheleniyordum. Tarlada çalıştığımız sırada bu konuda aramızda tartışma çıktı. Sinirlerime hakim olamayarak, ikisine de ateş ettim. Öldürmek için ateş etmedim" dediği öğrenildi.

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Son dakika haberi: "Öz yeğenim ile eşim arasında ilişki var" dedi ortalığı kan gölüne çevirdi! Evden tüfeği alıp...
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