Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Yunanistan deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi 26 Eylül 2020 son depremler listesi!

Son dakika haberi: ile sarsıldı! 26 Eylül 2020 son depremler listesi!

'nden gelen son dakika bilgisine göre, ’da 4.5 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Sabah saatler 21.39’da yaşanan sarsıntı tedirginliğe yol açarken, depremin derinliğinin yerin 8.6 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi 26 Eylül son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 26.9.2020 21:57 Son Güncelleme: 26.9.2020 21:58 ABONE OL
Son dakika haberi: Yunanistan deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi 26 Eylül 2020 son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre, Yunanistan'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 21.39'da yaşanan sarsıntıyı hissedenler konuyla ilgili detayları araştırmaya başlarken, Kandilli Rasathanesi depremin derinliğinin yerin 8.6 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi. Haberimizin içerisinden AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

YUNANİSTAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son verilere göre Yunanistan'da 4.5 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi. Kurum Depremin şiddetini ve detaylarını şöyle duyurdu;

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Yunanistan deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi 26 Eylül 2020 son depremler listesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA