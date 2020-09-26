Son dakika haberi: Yunanistan deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi 26 Eylül 2020 son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre, Yunanistan'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 21.39'da yaşanan sarsıntıyı hissedenler konuyla ilgili detayları araştırmaya başlarken, Kandilli Rasathanesi depremin derinliğinin yerin 8.6 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi. Haberimizin içerisinden AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

YUNANİSTAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son verilere göre Yunanistan'da 4.5 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi. Kurum Depremin şiddetini ve detaylarını şöyle duyurdu;