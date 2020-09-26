Son dakika: İstanbul Bebek'teki ünlü mekanda skandal görüntüler! Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi...

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Son dakika: Bebek'teki ünlü mekanda skandal görüntüler! Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi...

Son dakika haberi: Tüm dünyada koronavirüs ile mücadele sürerken, ülkeler vaka sayılarına göre farklı önlemleri hayata geçiriyor. Türkiye'de de koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok genelge yayınlanarak yeni önlemler hayata geçirildi. Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilirken, eğlence alanlarına birçok kural getirildi. Ancak 'un göbeğindeki Bebek'te ünlü bir mekan korona kurallarını hiçe saydı. Mekanda düzenlenen partide, maske ve mesafe kurallarına hiçbir şekilde uyulmadı. Mekanın geçtiğimiz hafta mühürlendği, ancak yine de faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Skandal görüntülerin ortaya çıktığı partide bazı ünlü isimlerin de yer aldığı öğrenildi. Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan olaya ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 13:44 Son Güncelleme: 26.9.2020 13:50 ABONE OL
Son dakika: İstanbul Bebek'teki ünlü mekanda skandal görüntüler! Aralarında ünlü isimler de var...

'un göbeği Bebek'teki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen ve ünlü isimlerinde katıldığı partide ne maske takıldı ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Alkol alan grubun karşılıklı göbek attığı ve yüksek sesli müzikler eşliğinde iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı.

Son dakika: İstanbul Bebek'teki ünlü mekanda skandal görüntüler! Aralarında ünlü isimler de var...

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti.

Son dakika haberi... İstanbul'un göbeğinde ünlü işletmede skandal görüntüler! Alkol alıp...| Video

Son dakika: İstanbul Bebek'teki ünlü mekanda skandal görüntüler! Aralarında ünlü isimler de var...

Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Beşiktaş Bebek'teki bir restoranda önceki gece skandal görüntüler kaydedildi.

Son dakika: İstanbul Bebek'teki ünlü mekanda skandal görüntüler! Aralarında ünlü isimler de var...

Doğum günü partisinde skandal görüntüler

İşletmede korona virüs salgınına rağmen doğum günü adı altında bir araya gelen bir grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Grup ardından gelen doğum günü pastası sonrası alkolün da etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Masaların üstüne çıkan ve yüksek sesli müzikler eşliğinde dans eden grup, ne kendi sağlığını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı.

Son dakika: İstanbul Bebek'teki ünlü mekanda skandal görüntüler! Aralarında ünlü isimler de var...

Salgına rağmen eğlenip göbek attılar

Aralarında ünlü isimlerinde olduğu partide, restoran olmasına rağmen DJ'lik de yapan ünlü isminde çaldığı müzikler eşliğinde kendinden geçen grup, oryantal müzikler eşliğinde de karşılıklı göbek attı. Çalışanların dahi maske takmadığı "korona partisinde" yaşananlar ise kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları bir de sosyal medyada paylaştı.

Son dakika: İstanbul Bebek'teki ünlü mekanda skandal görüntüler! Aralarında ünlü isimler de var...

İşletme geçen hafta mühürlenmiş

Öte yandan partinin verildiği işletmenin geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği, ancak mekanın faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı. Polis ve belediye ekiplerinin kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçtiği öğrenildi.

Son dakika: İstanbul Bebek'teki ünlü mekanda skandal görüntüler! Aralarında ünlü isimler de var...

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

'un göbeği Bebek'teki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen grubun yaptığı parti sonrası Beşiktaş Kaymakamlığından açıklama geldi. Açıklamada, "Maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı görüntülerin tespiti üzerine adli ve idari işlemler yeniden başlatılmıştır" denildi.

Son dakika: İstanbul Bebek'teki ünlü mekanda skandal görüntüler! Aralarında ünlü isimler de var...

"Adli ve idari işlemler yeniden başlatılmıştır"
Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, konu hakkında sosyal medyadan açıklamalara bulundu.

Son dakika: İstanbul Bebek'teki ünlü mekanda skandal görüntüler! Aralarında ünlü isimler de var...

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde Bebek Mahallesi'nde bulunan bit eğlence mekanı hakkında İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında hem idari para cezası hem de 1 günlük ve ardından 3 günlük 'iş yeri kapama' cezai işlemlerin uygulandığı, ancak kapama cezasına karşı İdari Mahkemesi tarafından verilen 'yürütmeyi durdurma' kararına istinaden üçüncü gün açıldığı, bahsi geçen mekanda genelgeler kapsamında maske, mesafe kurallarına uyulmadığı görüntülerinin tespiti üzerine adli ve idari işlemler yeniden başlatılmıştır" denildi.

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Son dakika: İstanbul Bebek'teki ünlü mekanda skandal görüntüler! Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi...
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