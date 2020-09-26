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Son dakika: 'un göbeğinde dehşet anları: Metrelerce sürükledi...

Son dakika haberi: 'un ilçesinde genç bir kadının çantasını çalıp kaçmak isteyen zanlılar polis tarafından kısa sürede yakalandı. Kapkaç anının görüntüleri ise bir güvenlik kamerasına yansıdı. Çantasını vermek istemeyen genç kadın direnirken, hırsızlar araç ile genç kadını metrelerce sürükledi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 09:50 Son Güncelleme: 26.9.2020 10:21 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'un göbeğinde dehşet anları: Metrelerce sürükledi...

'ta çantasını vermek istemeyen bir kadını otomobil ile sürükleyen ve birçok suçtan kayıtları bulunan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kadını sürükledikleri anlar kameralara yansıdı.

Son dakika: İstanbul'un göbeğinde dehşet anları: Metrelerce sürükledi...

'taki Balıkyolu Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde geçen Pazar günü otomobildeki 4 şüpheli adres sorma bahanesi ile yabancı uyruklu bir kadının yanına yaklaştı.

Son dakika: İstanbul'un göbeğinde dehşet anları: Metrelerce sürükledi...

Şüpheliler kadının çantasını alıp, kaçmaya çalıştı. Çantasını vermek istemeyen kadın yerde sürüklendi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika: İstanbul'un göbeğinde dehşet anları: Metrelerce sürükledi...

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından güvenlik kamera kayıtları incelenerek şüpheliler tespit edildi. Polis 27 ayrı suç kaydı bulunan M.Y., 15 ayrı suçtan kaydı bulunan A.D., 4 ayrı suç kaydı bulunan H.Ş., 1 suç kaydı bulunan İ.S.'yi yakaladı.

Son dakika: İstanbul'un göbeğinde dehşet anları: Metrelerce sürükledi...

Bu kişilerde ayrıca kapkaç sonucu aldıkları 2 kişiye ait telefon ve bir çalıntı plaka da ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Son dakika: İstanbul'un göbeğinde dehşet anları: Metrelerce sürükledi...

Öte yandan kapkaç anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının yanına yaklaşan şüpheliler, çantasını almaya çalışıyor. Şüphelilere direnen kadın bir süre sürükleniyor. Bu sırada çevredekiler de şüphelilere müdahale etmeye çalışıyor.

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Son dakika: İstanbul'un göbeğinde dehşet anları: Metrelerce sürükledi...
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