Son dakika: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ) etkisini arttırması beklenen rüzgarın, gece saatlerine kadar güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 hamlesi 80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.







SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 1 İLA 3 DERECE ÜZERİNDE OLACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Akşam saatlerinden itibaren Trakya kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üzerinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli esmesi öngörüldüğünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



MARMARA'NIN BATISI VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava bugün parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2-4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Türkiye genelinde havanın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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Marmara'nın batısı ve Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor