Sosyal medyadan ‘Formula’ baskını

İstanbul TEM Otoyolu'nda makas atan ve yarış yapan sürücülere yönelik "Formula" operasyonu düzenlendi. İnternet ve özelikle sosyal medya üzerinden çalışan Sanal Devriye polisleri; seyir halindeyken makas atan, drift yapan ve yarışan sürücüleri sosyal medyadan tek tek saptadı. M.D. ve A.B. adlı iki sürücünün TEM Otoyolu'nda yarış yaptıkları iddia edildi. Kamuoyu tarafından da "Trafik Magandası" olarak adlandırılan sürücülerin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları o kamera kayıtları incelemeye alındı. Arabaların plakaları ve ardından sürücülerin kimlikleri tespit edildi. Seyir halindeyken makas attıkları saptanan ve yarıştıkları iddia edilen iki sürücüden M.D. gözaltına alındı. M.D.'ye bin 733 lira para cezası kesilirken, drift yaptıkları belirlenen iki sürücü hakkında da adli işlem yapıldı. Sürücülerin ehliyetlerine geçici süreyle el konuldu. Makas atan ve yarıştıkları iddia edilen diğer iki sürücü ise aranıyor.