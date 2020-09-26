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'da akılalmaz yöntem! Böyle gizlemişler

'un Ortahisar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ahlas Masası ekipleri tarafından bir otele düzenlenen baskında fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları gizlemek için hazırlanan kalorifer peteklerinin arkasındaki gizli geçit dikkat çekti.

İHA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 13:03 Son Güncelleme: 26.9.2020 13:10 ABONE OL
Trabzon'da akılalmaz yöntem! Böyle gizlemişler

Alınan bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği Ahlas Masası ekipleri, Ortahisar ilçesi İskenderpaşa mahallesinde bulunan bir otele baskın düzenledi.

Trabzon'da akılalmaz yöntem! Böyle gizlemişler

Baskında ekiplerin bir otel odasındaki kalorifer peteği dikkatlerini çekti.

Trabzon'da akılalmaz yöntem! Böyle gizlemişler

GİZLİ BİR GEÇİT TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede kalorifer peteği öne çekildiğinde arkasından yan binaya geçilen gizli bir geçit tespit edildi.

Trabzon'da akılalmaz yöntem! Böyle gizlemişler

Yapılan incelemede yan binada bulunan ve fuhuş baskınlarında gizlenen 2'si Kırgızistan ve biri Moldova uyruklu 3 yabancı uyruklu hayat kadını yakalanırken, Z.S., N.B. ve G.M. isimli yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere gerekli mercilere gönderildi.

Trabzon'da akılalmaz yöntem! Böyle gizlemişler

Öte yandan söz konusu otelin işletmecileri F.B. ve H.İ. ise fuhuşa aracılık ve yer temini suçlarından Adliyesi'ne sevk edilirken, şahısların ilk ifadesinde fuhuş baskını sırasında otel odasında bulunan kızlara telefonla haber vererek yan binaya kalorifer peteklerinin arkasındaki gizli geçitten geçmelerini sağladıklarını söyledikleri öğrenildi.

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Trabzon'da akılalmaz yöntem! Böyle gizlemişler
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