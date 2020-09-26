Türkiye’nin konuştuğu olayın mağduru o dehşet anlarını anlattı “Öleceğimi zannettim, polis geldi kurtardı”

İstanbul Bahçelievler'de 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle yanına gittikleri Suriyeli Muhammed Selmo'yu önce darp ettiler ardından paralarını gasp edip dereye attılar. Muhammed Selmo yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Olayın 2 ay önce başına gediğini aktaran Selmo; "O günden beri sol kolumu hala kullanamıyorum. Araba alacağız diye gelip, sende bu kadar para ne geziyor dediler. Silah kabzası ile vurdular. Kafam kanadı, darp edip paramı aldılar. Ardından dereden aşağı attılar. Orada bilincim gitti" dedi.

"PARAMI TELEFONUMU ALDILAR"

Bahçelievler'de 2 ay önce yaşanan olayda 4 kişi darp edip gasp ettikleri adamı 7 metrelik duvardan dereye attılar. Bu görüntülerin yayılmasıyla Türkiye ayağa kalktı. Gasp dehşetini yapan şüpheliler gözaltına alındı ama bir süre sonra serbest bırakıldı. O dehşeti yaşayan Suriyeli Muhammed Selmo SABAH'a şunları söyledi: "Ben araba alıp satıyordum. Bana araç bakmak için geldiklerini söylediler. 4 kişi biranda arabaya atıp eni o yere götürdüler. Orada dakikalarca darp ettiler. Kafama silahın kabzası ile vurdular. Cebimdeki 5 bin 700 lirayı aldılar, telefonumu aldılar. Sen Suriyeli'sin sende bu kadar para ne gaziyor deyip darp etmeye devam ettiler. Ardından derenin duvarından aşağı attılar."

ÖLECEĞİMİ ZANNETTİM"

Orada ne kadar kaldım hatırlamıyorum, bilincimi kaybettim diyen Selmo; "Ben uyanıp bayıldım. Öleceğimi zannettim. Bir süre sonra polis ve itfaiye geldi. Sonra hastanede ayıldım. Kafamda 2 yerde dikiş var. Sol kolumu kullanamıyorum platin taktılar. 2 aydır çalışamıyorum. Bana bunu yapanlar cezalarını çeksin. Adalet yerini bulsun" dedi.

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POLİS HER YERDE ONLARI ARIYOR

Gasp olayına karışan şüpheliler Serkan K. , Görkem B. , Kursat Ç. ve 1 kişi daha gözaltına alınırken işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüphelilerle ilgili yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Polis şüphelileri arıyor.