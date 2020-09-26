‘Ufkumuz açıldı’

Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışları, Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. Yarışmada finale kalmak için Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen yarışmacılar projeleriyle kendilerini gösterdi. TEKNOFEST'in en merak edilen alanlarından biri olan İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmaları'nda temel kategoride 19, ileri kategoride 24 takım kıyasıya yarıştı.Uzaktan kumanda ile yönlendirilen araçların kabiliyetleri jüri tarafından oylanıyor. Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencileri yarışmalara katılarak hünerlerini sergiledi. Takımın Sudanlı üyesi Montaga Alsıddıg, "Üniversitede mekotronik bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Sualtı aracımız tamamen yerli üretim olduğu için parçaları da biz üretiyoruz. İki yıl sonra seri üretime geçebiliriz" dedi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri ise "vatoz" şeklinde metal gövdeden üretilmiş sualtı aracı geliştirdi. Takımın üyelerinden Ceyda Altıntaş, "Üç kamerası ve kolu kumanda ile oynatılabiliyor. Kolu ile sualtındaki nesneleri tutup yukarı çıkarabiliyoruz. Su altında batarya ile bir saat hareket edebiliyor. Bu projeleri üretmek biz gençlere heyecan veriyor. Ufka bakış açımızı genişletiyor" diye konuştu.TEKNOFEST'e İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat Gemi Makinaları Mühendisliği'nden Enes Gazi Korkmaz, Umut Baranöz, Ali Torbacıoğlu, Veysel Kantarcılar, Arda Tüfekçi, Yusuf Yılmaz ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile ortak proje olan Wavetech takımı ile Hevristic (Keşif) projesiyle katılan Elif Terzioğlu, "Gençlere sadece proje ürettirip tüm masrafları TEKNOFEST'in karşılaması gelecekte bir çok yaratıcı fikrin çıkmasına faydalı olacaktır" ifadesini kullandı. Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ilk kez katıldıkları TEKNOFEST yarışmalarında sualtı insansız araçlarıyla yarışan İrem Soytürk, Şeyma Nur Day, Feyza Baltürk, Takım kaptanı Nihan Balcı, Sena Dilber, Betül Vural ve Beyza Kadı, "7-8 ayda kendimizi geliştirdik. Projemizle Temel kategoride 19 takım arasında havuz görevinden sonra önemli yol katettik" dediler.Bu arada Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yakında yerli ve milli "Deneyap Yazılım Kartı"nın satışına başlayacaklarını, 10 bin tanesini öğrencilere hediye edecekleri kartın yabancı muadillerine göre çok önde olduğunu söyledi.TEKNOFEST 2020 kapsamında bir grup şehit çocuğu helikopterle şehir turu attı. Etkinliğe katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, şehit çocuklarını polis ve jandarmaya ait helikopterlere bindirdi, çocukların keyifli anlarına eşlik etti.