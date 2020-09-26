Van depreminin simgesi Yunus'un ablası konuştu: "Kardeşimin adını yaşatmak istiyorum"

2011 yılında Van'da meydana gelen 7.2'lik depremde 644 kişi hayatını kaybetmiş bin 966 kişi ise yaralanmıştı. Deprem özellikle Van'ın Erciş ilçesinde çok fazla hasara neden olmuştu. Bu depremde hayatını kaybedenlerden biri de Ercişli Yunus Geray oldu. Van depreminde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Yunus saatlerce kurtarılmayı beklerken fotoğraflanmış ve Van depreminin simgesi olmuştu. Van depreminin 9'uncu yıl dönümünde acılar unutulmazken, özellikle depremin simgesi haline gelen Yunus'un o tarihte 14 yaşında olan ablası Sibel Geray'ın hayatı değişti. Depremden önce okulu bırakmak zorunda kalan Sibel, kardeşinin ölümünün ardından orta öğretimini tamamladı. Artık üniverstieli olan genç kız depremde kaybettiği kardeşinin acısının dün gibi taze olduğunu söyledi.

Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısının taze olduğunu ifade eden Geray, çocukken okulu bırakmak zorunda kaldığını ancak gösterdiği çaba sonrası üniversiteyi kazandığını söyledi. Geray, "Şimdi İzmir'de üniversiteyi kazandım ve başarılı bir şekilde okuluma devam ediyorum. Kardeşim hayatımı değiştirdi. Depremden sonra İzmir Ticaret Borsası bizimle iletişime geçti. Okul okumamız için destek olacaklarını söylediler ve bizi İzmir'e davet ettiler. Okul serüvenim böylece başladı" dedi.