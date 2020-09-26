Villa kiralama adı altında dolandırdı! Sabıkalı çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatilini geçirmek isteyen genç kadın, internet üzerinden tanıtımı yapılan bir villayı kiralamak için harekete geçti. Ulaştığı kişiye 2 seferde toplam 3 bin 150 lira gönderen kadın kısa süre sonra aradığında telefonları kimse açmadı. Dolandırıldığını anlayan kadın savcılığa başvurdu. Yapılan araştırmalarda şüpheli tespit edilirken hakkında aynı suçtan çok sayıda dosya olduğu anlaşıldı. Şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Deniz D.'nin bir internet sitesi üzerinden tanıtımı yapılan Çeşme'de özel havuzlu lüks villa ilanında yazılı cep numarasını aradığı kaydedildi.

BİNLERCE LİRA YOLLADI

Bu numara üzerinden görüştüğü kişi ile villayı 6 Temmuz ile 13 Temmuz tarihleri arasında bir haftalığına kiralama hususunda anlaştığı, özel bir bankanın Esentepe şubesindeki hesabından görüştüğü şahsın verdiği Cansu Y. hesabına önce 2 bin lira, birkaç gün sonra bin 150 lira olmak üzere toplam 3 bin 150 TL gönderdiği anlatıldı.

TELEFONLARA ÇIKMADI

Kiralama tarihinden birkaç gün önce villaya giriş saatini kararlaştırmak için şüpheliyi aradığında ise telefonlarına cevap verilmemesi nedeniyle dolandırıldığını anladığı ve şikayetçi olduğu belirtildi.

TEVİLLİ KABUL ETTİ

İddianamede, şüpheli Cansu Y.'nin de ifadesi yer aldı. Şüpheli ifadesinde, kendisinin işinin kiralı villa ilanlarını internete girmek ve hesabına yatan paraları Yunanistan'da bulunan Nina Jordanova ve Marios Gıakoumelos isimli şahıslara havale yapmak olduğunu iddia etti. Şüphelinin bu ifadelerle atılı suçlamayı tevilli olarak kabul ettiği ifade edildi.

Şüpheli Cansu Y.'nin suç tarihlerinde benzer yöntemlerle işlediği dolandırıcılık suçlardan hakkında çok sayıda derdest soruşturma bulunduğu, bu suçu geçim şekline dönüştürdüğü ve bu sebeple hakkında kamu davası açmaya yeter derecede şüphe oluşturacak delilin bulunduğu kaydedildi.

Savcılıkça, şüphelinin bilişim sistemlerinin aynı anda birçok kişiye ulaşmasındaki çabukluk ve sağladığı kolaylığa dayanarak, gerçekte kiralık villa bulunmadığı veya emlakçılık yapmadığı halde internet üzerinden kiralık villa ilanı vererek kendisine ulaşan ve bedelini gönderen müştekiye villayı teslim etmeyip parasını da iade etmemek suretiyle suç işlediğinin anlaşıldığı belirtildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savcılık, şüpheli kadının 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını istedi. Cansu Y. ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.