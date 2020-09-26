Zabıtanın girdiği çöp evden servet çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, belediye zabıta ve temizlik ekiplerinin gittiği N.A.'ya ait evden 2 çöp kamyonu dolusu katı atık çıktı. Temizlik ekipleri evde bidonlar içinde 29 bin 280 TL'si madeni olmak üzere toplam 169 bin 280 TL para buldu. Komşuları, emekli bankacı olan N.A.'nın eşinin ölümünden sonra tartıcılık yaptığı ve kimseye zararı olmayan biri olduğunu söyledi. Sayılan paralar tutanak altına alındıktan sonra N.A.'nın banka hesabına yatırıldı.