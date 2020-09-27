Adana'da gizli odada gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesinde depo olarak kullanılan bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, portmanto arkasında gizli oda bulunduğu tespit edildi. Odada yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.







Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundaki polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda da çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.



Her iki çalışmada toplam piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan gümrük kaçağı 878 cep telefonuna el koyan ekipler, konuyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.