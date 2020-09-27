Ayağı gitti haciz geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin standartlara aykırı bir şekilde yaptığı Narbel yolunu 2008 yılında hizmete açtı. Vinç operatörlüğü yapan İsmail Çavdar (54), 2014 yılının temmuz ayında da aynı yolda trafik kazası geçirdi. Kaza sırasında sol ayağı bileğinden kopan Çavdar'ın hayatı karardı. Uzun süre hastanede tedavi gören Çavdar, tabuurcu olduktan sonra kazanın yoldaki imalat hatasından kaynaklandığı gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne karşı İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Ancak bilirkişilerin lehinde verdiği rapora karşın karşın davayı kaybetti. Çavdar, hem bacağından oldu hem de dava masraflarını ödemek zorunda kaldı. Çalışamadığı için zor günler geçiren Çavdar'a Büyükşehir, faiziyle birlikte 4 bin liralık haciz gönderdi. Hakkında icra takibi başlatılan Çavdar, "Deyim yerindeyse yerdeyken bir tekme de onlar vurdu" diye konuştu.