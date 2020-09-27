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’nde yeniden alarm

Doğa Harikası Bafa Gölünde yıllardır görülmeyen balık ölümleri yeniden görülmeye başlaması doğa severleri üzüyor. 2014 -2015 yılında Bafa Gölünde alınan önlemler sayesinde 5 yıldır gölün yeniden eski temiz doğasına kavuşması göl kıyısında yasayan vatandaşları ve balıkçıları sevindirmişti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 27.9.2020 16:56 Son Güncelleme: 27.9.2020 17:06 ABONE OL
Bafa Gölü’nde yeniden alarm

Sökeli doğa gezgini Cevdet Üzüm, göldeki balık ölümlerini sosyal medya adresinden duyurarak "Bafa Gölüne acilen can suyu verilmeli "çağrısı yaptı.

Cevdet Üzüm, "Bafa Gölü'ne acil su verilmeli. Tabiat parkı Bafa gölünün Burgaz mevkiinde çok sayıda balık kıyıya vurmuş.
Yılan balığı ile meşhur Bafa gölünde mevsimin kurak gitmesiyle yılan balıkları da nefes almakta zorlandıkları görülüyor.
Hava şartlarının hala kurak geçeceği görülüyor onun için ilgili birimlerin daha fazla yavru balık ölümleri olmadan acilen bafa gölüne can suyu salmaları lazım..."dedi.

Muğla-Aydın arasında bulunan Bafa Gölü Söke-Bodrum hattında turizm bölgesinde bulunuyor.

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Bafa Gölü’nde yeniden alarm
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