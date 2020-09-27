Bakan Koca'dan son dakika! Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? 27 Eylül Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son durum!

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve salgına ilişkin tüm detayların duyurulduğu günlük korona tablosu her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyuna açıklanmaya devam ediyor. Günlük veriler akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırma konusu haline geliyor. Geçtiğimiz gün bin 511 vaka tespit edilirken son 24 saat içerisinde 71 vatandaşımız ise salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Peki, 27 Eylül 2020 Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son dakika gelişmeleri…
Türkiye corona virüsü vaka sayısına ilişkin detayları paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün." ifadelerini kullanmıştı. Bugünün verileri ise merak ediliyor…
Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 102 bin 9 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1232 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 274 bin 514'e çıktı.
Toplam test sayısı 9 milyon 936 bin 581, vaka sayısı 312 bin 966, vefat sayısı 7 bin 929 olarak kayıtlara geçti.
Aktif hasta sayısı 30 bin 523, ağır hasta sayısı 1615, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,6 oldu.
"Düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, bugün tespit edilen 1511 yeni hasta olduğunu belirtti.
Bakan Koca, "Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün." ifadelerini kullandı.
Yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yurt ve pansiyonlarda, 2 bin 157 kişinin izolasyon altında tutulduğunu bildirdi.
Yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde 22 Ağustos'ta tüm valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerinin (İSDEM) hayata geçirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İzolasyona tabi tutulan kişilere yönelik gerçekleştirilen 4 milyon 600 bin 409 denetim faaliyetinde izolasyona tabi tutulan 1 milyon 187 bin 3 kişinin 29 bin 692'sinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi. Belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan, 1. ihlal kapsamında 69 bin 906 kişi/işletme uyarıldı, 2. ihlal kapsamında 23 bin 553 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandı, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 378 işletmenin faalı̇yetlerı̇ geçı̇cı̇ olarak durduruldu."