Başkan Muhittin Böcek’in nefes borusu açıldı

Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusunda açılan delik) uygulaması yapıldığı öğrenildi. CHP'li Başkan Böcek'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak devam ediyor. Başkan Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alınmıştı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.