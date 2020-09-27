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'daki mide bulandıran olayda son dakika gelişmesi: Sapık adam adliyeye sevk edildi

Bayrampaşa'da dün gece saatlerinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Polis ekipleri,Terazidere Mahallesi Güneş Sokak'taki üst geçitin altında Nesip A. isimli şahsı 13 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girerken suçüstü yakaladı. Kız çocuğu şahsın kendisine zorla sahip olduğunu ve burada alıkoyduğunu söyleyip şikayetçi oldu Son dakika haberine göre şüpheli Nesip .A., Bayrampaşa Polis Merkezi'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 16:59 Son Güncelleme: 27.9.2020 17:07 ABONE OL
İstanbul'daki mide bulandıran olayda son dakika gelişmesi: Sapık adam adliyeye sevk edildi

Olay, 26 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Terazidere Mahallesi Güneş Sokak'taki üst geçidin merdivenlerinin altında meydana geldi.

İstanbul'daki mide bulandıran olayda son dakika gelişmesi: Sapık adam adliyeye sevk edildi

Polis ekipleri tarafından yapılan çevre kontrolünde şüpheli Nesip.A, üst geçidin paletlerinin üzerinde 13 yaşındaki C:T'ye cinsel istismarda bulunurken görüldü.

İstanbul'daki mide bulandıran olayda son dakika gelişmesi: Sapık adam adliyeye sevk edildi

KÜÇÜK KIZ POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ

Ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarı verdiği C.T, polislere "Bana yardım edin. Bu şahıs beni zorla buraya getirdi. Beni buraya yatırıp üzerimi soydu. Bana zorla sahip oldu" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki mide bulandıran olayda son dakika gelişmesi: Sapık adam adliyeye sevk edildi

Ekipler tarafından olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalanan saldırgan polis merkezi girişinde, "Ben bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Daha önceden suç kayıtları bulunan Nesip A., Bayrampaşa Polis Merkezi'ndeki ifadesinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul'daki mide bulandıran olayda son dakika gelişmesi: Sapık adam adliyeye sevk edildi

"BU BÖLGE GECELERİ ÇOK ISSIZ"

Olayın yaşandığı yere yakın oturduğunu söyleyen Yahya Ünver, "Benim evim buraya bir 500 metre kadar uzaklıkta. Ama tabii geceleri buralar sessiz, tenha. Yani burası sessiz, ileride Davutpaşa metro yol bağlantısı var orası da sessiz. Daha önceden daha karanlıktı biraz aydınlattılar ama tabii ki buralar ıssız oluyor geceleri.

İstanbul'daki mide bulandıran olayda son dakika gelişmesi: Sapık adam adliyeye sevk edildi

Yani böyle bir olayın olmaması gerekli hemen yanı başında benzin istasyonu var. Yani ne kadar sakin olsa da araçlar geçiyor ama bilmiyorum hangi cesaretle böyle bir şey yapmışlar. Çok üzücü bir olay" şeklinde konuştu.

İstanbul'daki mide bulandıran olayda son dakika gelişmesi: Sapık adam adliyeye sevk edildi

Bir başka mahalle sakini ise, "Evet geceleri buralar tenha. Araçlar süratli geçiyor buradan. Kimse olayı görmemiştir yani. Durmaz zaten kimse de. Bu yoldan yaya geçmez üstten geçerler. Duysa bile kimse durmaz burada baksanıza otoyol burası. Burada durmazlar insanlar zaten korkarlar. Durmaz buralarda araba en fazla benzin almaya gelirler sonra giderler" dedi.

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İstanbul'daki mide bulandıran olayda son dakika gelişmesi: Sapık adam adliyeye sevk edildi
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