‘Boynumdaki iz de, bu ceza da unutulmaz

İzmir'deasistan doktor Kadir Songür'ü (26), istediği ilacı yazmadığı için jiletle saldırarak boğazından yaralayan Bayram Kaynak, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 16 Ekim 2019 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde meydana geldi. Görevli asistan doktor Kadir Songür'e iddiaya göre diz ağrısı şikayetiyle başvuran Bayram Kaynak, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle elindeki jiletle saldırdı. Boğazında derin kesik oluşan Kadir Songür'e ilk müdahale görevli olduğu hastanede yapılırken, olayın ardından koşarak kaçan Bayram Kaynak ise, Karşıyaka ilçesindeki çarşıda bir kadının çantasını almaya çalışırken yunus ekiplerince yakalandı. Olay anında uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen saldırgan tutuklandı. Mahkeme heyeti, Kaynak'a 'görevi başındaki kamu görevlisini kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet cezasına, olayın teşebbüste kalması sebebiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında hiçbir indirim uygulamadı.Bu kararla acısının bir nebze hafiflediğini söyleyen dokor Kadir Songür, "Boğazımda bu izi ömür boyu taşıyacağım ama mahkemenin verdiği bu ceza da unutulmayacak. Umarım sağlıkta şiddet bu cezayla birlikte son olur. Doktorluk benim çocukluk hayalimdi. Annem başta olmak üzere ailemizde hekimlik yapan çok kişi var. Sağlık çalışanlarının koronavirüs sürecinde ne kadar önemli bir iş yaptıkları bir kez daha anlaşıldı. Bu süreçte bana saldırı yapan şahsa 20 yıl hapis cezası verilmesi sevindirici. Bundan sonraki süreçte yaşanması muhtemel olayların da önüne geçmiş olacak. İbretlik ceza yüreğimize su serpti" dedi.Doktor Kadir Songür'ün annesi olan Dr. Nergiz Songür ise, "Bu mesleği çok seviyorum. Oğlum da küçüklüğünden beri doktor olmayı çok istedi. Vatana, milletine faydalı hekim olarak yetiştirdik. Allah oğlumuzu bize bağışladı. Mahkemenin en üst sınırdan verdiği ceza vicdanımızı rahatlattı. Acımız bir nebze olsun hafifledi" diye konuştu.