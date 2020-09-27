Bursa'da tarihi binada başlayan yangın, komşu binaya sıçradı

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alaaddin Mahallesi 1. Kısa Sokak'ta, surların arasında kalan tarihi ahşap binada, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki apartmana sıçradı.

POLİSLER, İTFAİYECİLERE YARDIM ETTİ

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri, sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hatalı park ve sokakların dar olması nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine itfaiyecilere polisler yardımcı oldu. Polis ekipleri, yanan tarihi binanın çevresindeki binaları tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri de apartmana sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü. Tarihi binayı saran alevler ise yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tarihi bina, tamamen yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.