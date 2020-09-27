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'da tarihi binada !

'da, surların arasında bulunan tarihi ahşap binada çıkan , yakındaki apartmana sıçradı. İtfaiye ekipleri, hatalı park ve sokakların dar olması nedeniyle yangın yerine ulaşmakta zorluk çekti. Alevler, 1 saatlik müdahaleyle söndürülürken, tarihi bina yandı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 09:43 Son Güncelleme: 27.9.2020 09:55 ABONE OL
Bursa'da tarihi binada yangın!

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alaaddin Mahallesi 1. Kısa Sokak'ta, surların arasında kalan tarihi ahşap binada, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki apartmana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri, sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hatalı park ve sokakların dar olması nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti.

Bunun üzerine itfaiyecilere polisler yardımcı oldu. Polis ekipleri, yanan tarihi binanın çevresindeki binaları tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri de apartmana sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü. Tarihi binayı saran alevler ise yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tarihi bina, tamamen yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Bursa'da tarihi binada yangın!
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