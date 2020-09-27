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Çalışır vaziyetteki 90 yıllık traş makinesini 150 bin liraya satışa çıkardı

'da yaşayan 65 yaşındaki Recai Güçlü isimli vatandaş, 45 yıldır sakladığı 90 yıllık kurmalı traş makinesini 150 bin liraya satışa çıkardı. Güçlü'nün yıllardır gözü gibi baktığı makine hala çalışır vaziyette. Türkiye'de aynısından olmadığını iddia eden Güçlü, "Eşini benzerini getirene dörtte bir fiyatına veririm" diyor.

İHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 15:34 ABONE OL
Çalışır vaziyetteki 90 yıllık traş makinesini 150 bin liraya satışa çıkardı

'da yaşayan Recai Güçlü (60), 45 yıl önce kendisine hediye edilen tıraş makinesini bugüne kadar sakladı. 90 yıllık Almanya üretimi olan makine, pil ve elektriğe ihtiyaç duymadan kurmalı zembereği ile çalışıyor.

Çalışır vaziyetteki 90 yıllık traş makinesini 150 bin liraya satışa çıkardı

Halen tıraş edebilen makine, şekli ve çalışması ile dikkat çekiyor. Yıllardır makinesine bakım yaparak bugüne getiren Güçlü, makineyi 150 bin liraya satışa çıkardı.

Çalışır vaziyetteki 90 yıllık traş makinesini 150 bin liraya satışa çıkardı

Araştırmaları sonucu Türkiye'de aynı makineden olmadığını iddia eden Güçlü, eşini ve benzerini getirene makinesini dörtte bir fiyatına vereceğini söyledi.

Çalışır vaziyetteki 90 yıllık traş makinesini 150 bin liraya satışa çıkardı

Makinenin 45 yıldır kendisinde olduğunu belirten Recai Güçlü, "Bana bir ağabeyim hediye etmişti. Onun hatırasına saygı gösterdiğimden satmamıştım. Bu zamanlarda biraz ekonomik sıkıntılardan dolayı satışa çıkarmak durumunda kaldım.

Çalışır vaziyetteki 90 yıllık traş makinesini 150 bin liraya satışa çıkardı

Alman malı, yaklaşık 90 senelik bir tıraş makinesidir. Türkiye'de araştırdım herhangi bir eşi benzeri yok. Çok araştırma yaptım.

Çalışır vaziyetteki 90 yıllık traş makinesini 150 bin liraya satışa çıkardı

Bunu 150 bin TL'ye satmak istiyorum. İddia ediyorum bunun eşini benzerini getirene dörtte bir fiyatına veririm. O şekilde iddialıyım" dedi.

Çalışır vaziyetteki 90 yıllık traş makinesini 150 bin liraya satışa çıkardı

Makinenin suya, sabuna, pile ve elektriğe ihtiyaç duymadan çalıştığını dile getiren Güçlü, "Eskiden dedelerimizin kurmalı saatleri vardı. Bunu da kurmalı saat gibi kuruyorsunuz, kullanıyorsunuz.

Çalışır vaziyetteki 90 yıllık traş makinesini 150 bin liraya satışa çıkardı

Kendi elmaslı orijinal bıçağı var. Bakımını yaptım ve bu zamana getirdim. Motoru kurmalı zembereklidir.

Çalışır vaziyetteki 90 yıllık traş makinesini 150 bin liraya satışa çıkardı

Onun haricinde bir şey yok. Sadece sakal tıraşı yapıyor. Hiçbir şeye gerek olmadan sakal tıraşı oluyorsun" diye konuştu.

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Çalışır vaziyetteki 90 yıllık traş makinesini 150 bin liraya satışa çıkardı
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