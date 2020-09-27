Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 27 Eylül 2020 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Deprem kuşağı ile aktif fay hatlarını sınırları içerisinde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Malatya'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından geçtiğimiz gün Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 4.2 şiddetindeki deprem sonrasında vatandaşlarımız yurtta ve dünyada yaşanan son depremler bilgilerine erişmek isteyerek Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına yanıt aramaya başladı.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

27 Eylül 2020 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri şöyle,