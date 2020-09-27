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mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve BURADA!

Ülkemizin sınırları içerisinde yer alan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatları üzerinde meydana gelen kırılmalar sonucu farklı şiddetlerde son dakika olayları yaşanıyor. En son Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında meydana gelen ve İstanbul’da da sarsıntıları hissedilen 4.2 lik depremin ardından vatandaşlarımız verilerine erişmek isteyerek Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 27.9.2020 18:57 Son Güncelleme: 27.9.2020 18:57 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 27 Eylül 2020 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

kuşağı ile aktif fay hatlarını sınırları içerisinde yer alan ülkemizde olayları meydana gelmeye devam ediyor. Malatya'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından geçtiğimiz gün Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 4.2 şiddetindeki deprem sonrasında vatandaşlarımız yurtta ve dünyada yaşanan son depremler bilgilerine erişmek isteyerek Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına yanıt aramaya başladı.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve verileri şöyle,

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 27 Eylül 2020 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 27 Eylül 2020 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 27 Eylül 2020 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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