En son deprem nerede oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

Kandilli ve AFAD son depremler listesi sürekli olarak güncelleniyor. Ülkemizde yaşanan depremin şiddeti, yeri ve enlemi gibi bilgiler ilgili kurumların resmi sitelerinden yayınlanıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği deprem listesinde kamuoyu bilgilendirilmiş oluyor. Peki, en son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? İşte 27 Eylül 2020 son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerinin detayları şöyle;

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (27 EYLÜL 2020 PAZARTESİ)

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.