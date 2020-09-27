Esenyurt’taki cinayette 5 gözaltı

İstanbul Esenyurt'taki taksi durağında meydana gelen ve 3 kişinin ölüp 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Gayrettepe Emniyet binasına getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberi... Esenyurt'ta taksi durağı önünde silahlı kavga! Çok sayıda kişi yaralandı | Video



Esenyurt'ta dün meydana gelen olayda taksi durağında çıkan kavgada 4 kişi yaralanmıştı. Pompalı tüfekli saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı. Tedavi altına alınan 4 yaralıdan abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk hayatını kaybetmişti. Olay anları ve çevrede yaşanan panik, güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı.





YOLCU ALMA TARTIŞMASI



İddiaya göre aralarında daha önceden yolcu alma yüzünden husumet bulunan başka bir taksi durağında çalışan Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A.ile ismi henüz öğrenilemeyen bir taksici buradaki durağa geldi. Durak önünde taksiciler arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada bir kişi pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu. Pompalı saldırgan kaçarken, birlikte geldiği Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A. da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.





3 KİŞİ ÖLDÜ



Pompalı tüfekli saldırgan silahı olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü.





5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Tahir Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karşı taraftan yaralanan Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A. ise Avcılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alındı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.