‘Filyasyon ekibiyiz’ deyip Berfin’i kaçırdılar

KAÇIRMA olayı Gaziantep'te yaşandı. İddiaya göre, daha önce kaçırılan ve jandarma tarafından yol kontrolü sırasında bulunan Berfin Uçar devlet korumasına alındı. Babasının isteği ile tekrar ailesine teslim edilen 17 yaşındaki Berfin'i kaçırmak için tekrar gelen F.Ç. isimli şahıs, Berfin'in kendisini balkona kilitlemesi sayesinde başarılı olamadı. 8 Eylül'de baba Mehmet Uçar'ın Kahramanmaraş'a ifade vermeye gittiğin öğrenen zanlı, genç kızın ziyaret için dayısının evine gitmesiyle yeniden harekete geçti. Eve gelen hemşire ve sağlık görevlileri kılığındaki 3 şahıs, kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıttı. Berfin'in muayene ve test için hastaneye götürülmesi gerektiğini söyleyen şahıslar, genç kızı bir yakınıyla birlikte hastaneye götürdü. Hastanenin bir kapısından giren ve diğer kapısından kız ile birlikte çıkan şahıslar kayıplara karıştı. 17 gündür kızından haber alamadığını ifade eden baba Mehmet Uçar, kızının bulunmasını istiyor.DAHA öncede kızının kaçırıldığını ifade eden baba Uçar, "O şahıs kızımı yaklaşık 1.5 ay önce de kaçırdı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma tarafından yakalandılar. Kızımı devlet yurduna teslim ettiler. 3 gün sonra gittim kızımı teslim aldım. Benim kızımla hiçbir sıkıntımız yoktu. Kızım kendisini kaçıran F.Ç.'yi istemiyordu. Bunlar bizi takip ediyormuş, bizim evde olmadığımız bir anda 3 kişiyle eve geliyorlar. 'Biz filyasyon ekibiyiz, kızınızın hastanede rapor alması gerekiyor' deyip kızımı götürmüşler" dedi. İHA