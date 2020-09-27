İlaç değil zehir enjekte ettiler

Estetikoperasyon gerçekleştiren sahte doktorlara her gün bir yenisi ekleniyor. İstanbul Bakırköy'de bir sosyal medya fenomeninin yaptığı tanıtımdan etkilenerek botoks yaptırmaya giden Hediye Tulpar, yüzüne vurulan iğnelerden sonra ölümden döndü. Sorumlulardan şikayetçi olan Tulpar, yaşadıklarını SABAH'a anlattı:Oturduğum Florya'da bir güzellik salonu açıldı. Sosyal medyada salonun reklamını gördüm. Sosyal medya fenomenleri iyi yerlere giderler kaliteli yerlere giderler merdiven altı yerlere gitmezler diye ben oraya gittim. "Alnında bir çizik var" dediler. "Doktorunuz var mı?" dedim, "Var" dediler. Meryem G. adında bir doktor geldi. O doktor bana iğne yaptı. Doktor sahte çıktı.Eve gelince yüzüm şişti. Doktora gitmek istedim. Ama gözüm kapanmak üzere olduğundan yürüyemiyordum. Evimizdeki yardımcı ile birlikte özel hastaneye gittik. Bana iki serum yaptılar. Doktor "Hasta ölüyor elimizde" dedi. Gözüm kapanıyordu, doktor "Bu durum nefesi de kapatır" dedi. Sonra başka bir hastanede yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımda 2 gün kaldım. 15 serum yaptılar. Ben yoğun bakımdayken güzellik merkezi sahibi Zeynep gelip ismini vermemem için dil dökmüş. Göz perdemde sürekli kanama oluyor. Bir gözüm nerdeyse yok. Göz doktoru bile şok oldu. Vücuduma zehir enjekte ettiler. Tıbbi olmayan bir ilacı direkt uyuşturmadan yüzüme enjekte ettiler. Hayatım karardı. Şimdi tazminat davası açtım. Kazanırsam Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım.