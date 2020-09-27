İntihara kalkışan genç kadını polis ikna etmek için dakikalarca uğraştı

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülmek istenen kadın ambulansa binmemek için direnerek, polislerden kendisini bırakmalarını istedi. Bir süre yol üzerinde oturan genç kadın, daha sonra yakınlarının da yardımıyla polisler eşliğinde hastaneye götürüldü.