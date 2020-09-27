İstiklal Caddesi'nde bu akşam adım atacak yer kalmadı

İstanbul'da havanın iyi olmasını fırsat bilen vatandaşlar haftanın son gününde kendilerini dışarı attı. Kimi vatandaşlar park ve bahçelere giderek aileleriyle piknik yaparken kimi vatandaşlar ise şehrin işlek caddelerine akın etti. Koronavirüsle mücadelenin devam ettiği günlerde yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar kalabalık yerlerde bulunmayı sürdürüyor.