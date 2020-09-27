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'nde bu akşam adım atacak yer kalmadı

KORONAVİRÜSLE mücadelenin devam ettiği günlerde 'ne akın eden vatandaşlar nedeniyle adım atacak yer kalmadı.

Giriş Tarihi: 27.9.2020 19:15 Son Güncelleme: 27.9.2020 19:16 ABONE OL
İstiklal Caddesi'nde bu akşam adım atacak yer kalmadı

İstanbul'da havanın iyi olmasını fırsat bilen vatandaşlar haftanın son gününde kendilerini dışarı attı. Kimi vatandaşlar park ve bahçelere giderek aileleriyle piknik yaparken kimi vatandaşlar ise şehrin işlek caddelerine akın etti. Koronavirüsle mücadelenin devam ettiği günlerde yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar kalabalık yerlerde bulunmayı sürdürüyor.

İstiklal Caddesi'nde bu akşam adım atacak yer kalmadı

Vatandaşlar, İstanbul'un en hareketli caddelerinden biri olan 'ne akın etti. Kalabalık nedeniyle adım atılacak yerin kalmadığı İstiklal Caddesi'nde kameralara yansıyan görüntüler endişe uyandırdı. Maske kuralına çoğunlukla uyan vatandaşların mesafe kuralını ise unuttuğu görüldü.

İstiklal Caddesi'nde bu akşam adım atacak yer kalmadı

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA UYARILARINI SÜRDÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurallardan taviz verirseniz, hasta sayımızın artması ve yeni kayıplarla karşılaşmamız kaçınılmazdır.

İstiklal Caddesi'nde bu akşam adım atacak yer kalmadı

Filyasyon ekipleri her vakada temaslılara ulaşıp, pozitif kişilerin tespitini sağlasa bile, siz bu savaşta kararlı olmadıkça istenilen sonucu alamayız.

İstiklal Caddesi'nde bu akşam adım atacak yer kalmadı

Tedbirde kararlı olun" ifadelerini kullandı.

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İstiklal Caddesi'nde bu akşam adım atacak yer kalmadı
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