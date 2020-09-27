Kanadalı turist dairede ölü bulundu

İSTANBUL Fatih'te 4 katlı apartmanın merdivenlerinde Kanadalı turist N.S.'nin(20) cesedi bulundu. Olayla ilgili kadınla aynı evde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen Cezayirli erkek arkadaşı ile beraberinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Olay, Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak'taki apartmanda 05.30'da gerçekleşti. 4 katlı binanın üçüncü katında merdivenlerde hareketsiz yatan kadını gören bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü tespit etti. N.S.'nin alt komşusu, daha önceden bağırış sesleri duyduğunu belirterek "Onlarla kalıyordu. Dün akşam da bağırış çağırış vardı. Sonra ne olduğunu bilmiyorum. Polisleri görünce yukarı çıkmadım. Sadece gece sesleri duydum" dedi. İlk incelemelere göre, kadında darp, cebir ve kesik izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.