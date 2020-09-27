Kızını parçalara ayıran caniye tahrik indirimi!

Edirne'nin Keşan ilçesinde 14 Aralık 2018'de meydana gelen kan donduran cinayetle ilgili davada karar verildi. Bir gece kulübünde oryantallik yapan kızı Diğdem Uslu'yu öldürdükten sonra parçalara ayırarak ormanlık alana gömen döner ustası baba Hasan Uslu'ya 24 yıl hapis cezası verildi. Anne ise delil yetersizliğinden beraat etti. Keşan'ın Cennet Tepe mevkiindeki geçen yıl Ocak ayında ormanlık alanda bir kadına ait olduğu belirlenen kesik kol görüp polise haber verdi. Bölgede yapılan çalışmalar sonucu Diğdem Uslu'nun (32) cesedinin diğer bazı parçaları da bulundu. Vücut parçalarında düzgün kesikler olduğunun belirlenmesi üzerine polis, Diğdem'in dönerci ustası olan babası Hasan Uslu üzerine yoğunlaştı. Uslu ailesinin evinde yapılan incelemede de cinayet izleri bulundu. Polis, Hasan Uslu (56) ve eşi Satı Uslu'yu (54) gözaltına aldı. Hasan Uslu, cinayeti tüm ayrıntılarıyla polise anlattı. Hasan Uslu, kızını 14 Aralık 2018'de evde tartışırken kendisine ve eşine hakaret edip saldırdığını iddia etti. Uslu, bunun üzerine sinirlenerek kızını elleriyle boğduğunu itiraf etti. Hasan Uslu, bıçakla parçaladığı cesedi bir süre derin dondurucuda sakladıktan sonra sırt çantası içerisinde kızının köpeği 'Şans'ı da yanına alarak 7 gün boyunca parça parça ormanlık araziye gömdüğünü söyledi. Eşi Satı Uslu ise, cinayetin işlendiği sırada baygın olduğunu, cinayeti ve eşinin cesedi parçalamasını görmediğini ileri sürdü.Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Uslu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Satı Uslu ise duruşmaya katılmadı. Savcı, sanık Hasan Uslu'nun "haksız tahrik" hükümleri uygulanarak "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Hasan Uslu savunmasında suçu kabul etmediğini söyleyerek, "20 aydır tutukluyum. Tutukluluğumdan dolayı aile birliğim dağıldı. İşlerimi de devam ettiremedim. Şeker ve tansiyon hastasıyım. 60 yaş üstünde olmam nedeniyle Kovid-19 tehlikesi altındayım. Kızımı öldürmedim. Suçsuzum" dedi. Mahkeme Hasan Uslu'nun "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezada "haksız tahrik" hükümlerinin uygulanarak 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, sanık Satı Uslu'nun delil yetersizliği nedeniyle beraatına hükmederken, "Suçu bildirmeme" suçundan ise hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.