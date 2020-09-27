Kübra Boyraz'ın ölümünde son dakika gelişmesi! Botoskçu ilkokul mezunu çıktı...

Olay günü genç kadını fenalaşmış halde gördüğünü söylemişti. Salı günü akşamı diğer şüphelilerden Kübra'nın öldüğünü öğrendiğini, şüphelilerin yanlarında avukatlarının da bulunduğunu ifade eden K.A., "Benden Koronavirüs sebebiyle öldüğü yönünde ifade vermemi istediler. Emniyet ya da savcılıkta nasıl ifade vereceklerini tartışıyorlardı. Bayandan Temmuz ayında 20 bin lira aldıklarını konuşuyorlardı. Tartışma bu parayı neden aldıklarını nasıl açıklayacaklarına ilişkindi. Bu işte kullandıkları bir açık hatları varmış onu da kırıp atmışlar" demişti.