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'ın ölümünde son dakika gelişmesi! Botoskçu ilkokul mezunu çıktı...

Beylikdüzü’ndeki bir güzellik merkezinde botoks operasyonu geçirdikten sonra hayatını kaybeden 38 yaşındaki ’ın ölümüyle ilgili soruşturma skandal gerçek ortaya çıktı. Kübra’ya cerrahi operasyonu gerçekleştiren kişilerin birinin pratisyen hekim, diğerinin ilkokul mezunu olduğu tespit edildi. Hiçbir tıbbi eğitiminin olmamasına rağmen Beylikdüzü’ndeki güzellik merkezinde cerrahi operasyonlara katıldığı iddia edilen Erdal D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 27.9.2020 11:10 Son Güncelleme: 27.9.2020 11:33 ABONE OL
Kübra Boyraz'ın ölümünde son dakika gelişmesi! Botoskçu ilkokul mezunu çıktı...

Beylikdüzü'ndeki Newlife isimli güzellik merkezinde botoks operasyonu geçirdikten sonra hayatını kaybeden 38 yaşındaki 'ın ölümüyle ilgili soruşturma çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kübra Boyraz'ın ölümünde son dakika gelişmesi! Botoskçu ilkokul mezunu çıktı...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada daha önce emniyet ifadeleri ardından serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 2 şüpheli İzmir Menemen'de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Erdal D., tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ömer E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kübra Boyraz'ın ölümünde son dakika gelişmesi! Botoskçu ilkokul mezunu çıktı...

MERKEZ SAHİBİ VE İLKOKUL MEZUNU

Şüphelilerden Erdal D.'nin skandalın yaşandığı güzellik merkezinin sahibi olduğu öğrenildi. Erdal D.'nin hiçbir tıbbi eğitimi bulunmaması ve ilkokul mezunu olmasına rağmen hem güzellik merkezi işlettiği, hem de cerrahi operasyonlara katıldığı iddia edildi.

Kübra Boyraz'ın ölümünde son dakika gelişmesi! Botoskçu ilkokul mezunu çıktı...

Güzellik merkezi ile irtibatlı olduğu için gözaltına alınan K.A. ifadesinde merkezin sahibi Erdal D.'yi doktor zannettiğini belirtmesi dikkat çekici bulundu. K.A. ifadesinde, "Ben Erdal D.'yi de Öner E.'yi de doktor olarak biliyordum. Erdal D.'nin doktor olmadığını emniyette öğrendim. Botoks ve estetik işi yaptıklarını biliyorum" dedi.

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Kübra Boyraz'ın ölümünde son dakika gelişmesi! Botoskçu ilkokul mezunu çıktı...

DOLGUYU DA O YAPTI

Yine şüphelilerden Öner Ö. beyanlarında 'a dolgu işleminin Erdal D. tarafından yapıldığını söylemesi dikkat çekti. Erdal D. hakkında Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen tutuklama kararının gerekçesinde, maktul şahsa dolgu işleminin Erdal D. tarafından yapıldığına vurgu yapılması dikkat çekti.

Kübra Boyraz'ın ölümünde son dakika gelişmesi! Botoskçu ilkokul mezunu çıktı...

Diğer taraftan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ortaya yeni çıkan delil ve ifadeler üzerine Erdal D., Ömer E. ile birlikte Bülent B., ve Öner Ö. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İlk etapta mahkemeden serbest bırakıldıktan sonra ortadan kaybolan Bülent B. ve Öner Ö. isimli şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Kübra Boyraz'ın ölümünde son dakika gelişmesi! Botoskçu ilkokul mezunu çıktı...

KRİTİK İTİRAFLAR

Bilindiği gibi, şüpheliler hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmasına dosyadaki 5 şüpheliden K.A.'nın itirafçı olması yol açmıştı. Sözde güzellik merkezinin sahipleri ile irtibatlı olan K.A. emniyetteki işlemleri ardından yeni bir ifade vermişti. K.A., olayın yaşandığı merkeze gidip geldiğini ve hayatını kaybeden 'ı burada gördüğünü anlatmıştı.

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Kübra Boyraz'ın ölümünde son dakika gelişmesi! Botoskçu ilkokul mezunu çıktı...

Olay günü genç kadını fenalaşmış halde gördüğünü söylemişti. Salı günü akşamı diğer şüphelilerden Kübra'nın öldüğünü öğrendiğini, şüphelilerin yanlarında avukatlarının da bulunduğunu ifade eden K.A., "Benden Koronavirüs sebebiyle öldüğü yönünde ifade vermemi istediler. Emniyet ya da savcılıkta nasıl ifade vereceklerini tartışıyorlardı. Bayandan Temmuz ayında 20 bin lira aldıklarını konuşuyorlardı. Tartışma bu parayı neden aldıklarını nasıl açıklayacaklarına ilişkindi. Bu işte kullandıkları bir açık hatları varmış onu da kırıp atmışlar" demişti.

Kübra Boyraz'ın ölümünde son dakika gelişmesi! Botoskçu ilkokul mezunu çıktı...

OLAY YERİNİ TEMİZLEDİLER

Ertesi günü sözde güzellik merkezi sahiplerini otelde gördüğünü kendilerinin yanına gittiğinde yine panik halde olduklarını kaydeden K.A., "Asıl şüphelinin ben olduğuma dair bana tehditkar konuşmalar yaptılar. Panik havası hakimdi.

Kübra Boyraz'ın ölümünde son dakika gelişmesi! Botoskçu ilkokul mezunu çıktı...

Öner Bey'in avukatı Bülent B.'nin operasyonun yapıldığı rezidans odasının temiz olup olmadığına dair soru sordu. O da solüsyonları tuvalete döktüğünü, bidonları arka taraf asansörden attığını, evde işlem yapıldığına dair herhangi bir işlem bırakmadığını söyledi" diye konuşmuştu.

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Kübra Boyraz'ın ölümünde son dakika gelişmesi! Botoskçu ilkokul mezunu çıktı...
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