Kütahyalı gençlerden pandemiye karşı akıllı sınıf

Kütahyalı öğrencilerin TEKNOFEST için hazırladığı akıllı sınıf projesiyle, yoklama ve ateş ölçümü, sınıfın havalandırma ve dezenfekte edilmesi tek bir sistem ile gerçekleştirilebilecek. Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Şimal Balcı ve Arif Emre Önder tarafından hazırlanan proje 10 bin lira maliyetle bir sınıfa uyarlandı. Gece belirlenen bir saatte dezenfekte sistemini devreye koyarak korona virüse karşı eğitimde önemli bir rahatlama getirecek proje aynı zamanda okulun bulunduğu bölgeye göre sınıfın tam ve uygun ölçüde ışıklandırılması ve karbondioksit seviyesinin de düzenlenmesine olarak sağlıyor. Okulun başka bir takımı tarafından TEKNOFEST Afet Yönetimi kategorisinde finale kalan "Afetgöz" ile de uçan balonla afet alan yönetiminin daha etkin kontrol edilmesi hedefleniyor.