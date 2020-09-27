İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, başvurular başladı mı? MEB İŞKUR TYP personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR TYP kura sonuçları için geri sayım başladı. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı güvenlik, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım, hizmetli gibi birçok alana alımların gerçekleşeceği bildirilmiş ve ihtiyaç olan alanlarla ilgili ilanlar yayımlanmıştı. Bu kapsamda başvurularda bulunan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarih için de bekleyişe geçti. Peki, 2020 İŞKUR TYP personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, başvurular ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
İŞKUR iş ilanları üzerinden alınan başvuruların ardından gözler TYP kura sonuçları için MEB tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda binlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği başvurularda Milli Eğitim bünyesine bağlı eğitim kurumlarına birçok alanda personel istihdam edilmiş olacak…
İŞKUR TYP kura sonuçları henüz belli olmadı. TYP başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvurularını yapan ve seçilen personeller Ekim ayında göreve başlayacak.
İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alacaktır.
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları
* 18 yaşını doldurmuş olmak.
* İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.
* SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir.
* Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler.
* Örgün öğretim dışında açıköğretim ile lise, üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler.
* Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir.
* 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan TYP çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.