İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, başvurular başladı mı? MEB İŞKUR TYP personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR TYP kura sonuçları için geri sayım başladı. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı güvenlik, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım, hizmetli gibi birçok alana alımların gerçekleşeceği bildirilmiş ve ihtiyaç olan alanlarla ilgili ilanlar yayımlanmıştı. Bu kapsamda başvurularda bulunan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarih için de bekleyişe geçti. Peki, 2020 İŞKUR TYP personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, başvurular ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? OKULLARA PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR iş ilanları üzerinden alınan başvuruların ardından gözler TYP kura sonuçları için MEB tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda binlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği başvurularda Milli Eğitim bünyesine bağlı eğitim kurumlarına birçok alanda personel istihdam edilmiş olacak…