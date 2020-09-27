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Meclis bahçesinin çehresi değişiyor

Giriş Tarihi: 27.9.2020 ABONE OL
Meclis bahçesinin çehresi değişiyor
BOTANİK zenginliğiyle öne çıkan TBMM bahçesi, aromatik bitkilerle bezendi. TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı'nca, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesi Meclis'in park ve bahçelerinde genel temizlik, budama, zirai mücadele, bakım ve onarımın yanı sıra peyzaj çalışması yürütüldü. Ana binayı TBMM Camisi'ne bağlayan yolun kenarlarına adaçayından lavantaya, kekikten biberiyeye ve osmantus çiçeğine kadar birçok bitki dikildi. Dolomit ve dere çakılı gibi kayaçlarla süslenen yolun her iki tarafına, Meclis'in 100. yılına özel hazırlanan levha da yerleştirilecek. Bu arada Meclis bahçesine, bitki çeşitliliğin artırılması amacıyla ilk kez gürgen ağacı dikildi. ANKARA
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Meclis bahçesinin çehresi değişiyor
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