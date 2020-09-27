Milli boksöre hırsızlık şoku

İstanbul'da aralarında milli Boksör Nazmiye Tatar'ın aracının da bulunduğu 7 aracı çalan 3 hırsız yakalandı. Gaziosmanpaşa Eyüpsultan ve Sultangazi ilçelerinde araba ve motorları çalıp, onlarla gezen ve hırsızlık yapan 1'i kadın 3 hırsız Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin her birinin çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları araçlarla eğlendikleri anları sosyal medya üzerinen paylaştıkları görüntüler ortaya çıktı. Ekiplerin çalışmalarının devamında çalınan araçların 7'si bulunarak sahiplerine teslim edildi. Aracı çalınanlardan birinin de milli boksör Nazmiye Tatar olduğu öğrenildi. Tatarın aracı kendine teslim edildi.